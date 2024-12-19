В Ульяновской области стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» преподаватели и слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области посетили воспитанников ОГКОУ «Школа-интернат № 87» для детей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху).