В Ульяновской области стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» преподаватели и слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области посетили воспитанников ОГКОУ «Школа-интернат № 87» для детей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху).
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