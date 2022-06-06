Аргументы недели

98 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    ЭТО РОССИЯ! А НЕ ИЗРАИЛЬ!American Conserva...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    А вот тогда начнём с того, на каком основании образовали ИЗРАЙЛЬ? Почему Израиль? Да потому что, последние ДВА "прези...American Conserva...
  • Леонид Руси
    За еврея хохлы проголосовали т.к. тот обещал прекратить геноцид Донбасса... А тот пообещал, но сделал всё наоборот. Т...American Conserva...

Жасмин не переживает, что западные бренды уходят из России, а уехавшим артистам пожелала: «Флаг в руки, транспарант на голову»

Жасмин не переживает, что западные бренды уходят из России, а уехавшим артистам пожелала: «Флаг в руки, транспарант на голову»

Певица Жасмин не расстраивается из-за того, что западные бренды уходят из России после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх