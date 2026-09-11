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Эффективный метод черенкования роз

Эффективный метод черенкования роз

Укоренить розы осенью, пожалуй, намного проще, чем в остальные времена года. Дело в том, что розы привыкают к низкой температуре, а также очень медленно укореняются.

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