Первые российские сети 5G почти не дадут прироста скорости — это признали в МТС

Гигабитный 5G появится позже — на первом этапе операторы используют уже действующие частоты LTE Пользователи не почувствуют заметного увеличения скорости после первоначального запуска 5G в России, признали в МТС в комментарии ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым