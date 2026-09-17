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Первые российские сети 5G почти не дадут прироста скорости — это признали в МТС

Первые российские сети 5G почти не дадут прироста скорости — это признали в МТС

Гигабитный 5G появится позже — на первом этапе операторы используют уже действующие частоты LTE Пользователи не почувствуют заметного увеличения скорости после первоначального запуска 5G в России, признали в МТС в комментарии ТАСС.

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