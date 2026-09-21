❕ В Минприроды рассказали о восстановлении крымских лесов после пожаров Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев в эфире «Радио Крым» отметил, что пока рано признавать повреждённые участки нежизнеспособными, за ними наблюдают инженеры-лесопатологи.
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