❕ В Минприроды рассказали о восстановлении крымских лесов после пожаров Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев в эфире «Радио Крым» отметил, что пока рано признавать повреждённые участки нежизнеспособными, за ними наблюдают инженеры-лесопатологи.