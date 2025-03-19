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Царьград

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Необъявленные учения в Эстонии: армия шокировала жителей Выру

Необъявленные учения в Эстонии: армия шокировала жителей Выру

Армия Эстонии провела внезапные учения в городе Выру около бывшей обувной фабрики Abris, приуроченные к 33-летию Куперьяновского пехотного батальона.

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