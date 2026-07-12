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Женская НБА. «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон примет «Индиану» Кейтлин Кларк, «Даллас» встретится с «Чикаго» и другие матчи

«Лас-Вегас» и четырехкратная MVP Эйжа Уилсон сыграют против « Индианы ». Статус звезды «Фивер» Кейтлин Кларк на этот матч указан как «вероятно».

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