БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЕС или ЕАЭС: Армения на перепутье?

ЕС или ЕАЭС: Армения на перепутье?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. «В каком году? В этом», – сказал он на Копенгагенском саммите демократии, отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы его страна вступила в ЕС.

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