ЕС или ЕАЭС: Армения на перепутье?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. «В каком году? В этом», – сказал он на Копенгагенском саммите демократии, отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы его страна вступила в ЕС.