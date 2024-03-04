Тали для подъема грузов: что это?

Тали для подъема грузов – это специальное оборудование, предназначенное для поднятия и перемещения тяжелых грузов на рабочих местах, на производстве, на складах и в других местах, где требуется поднять или опустить предметы.
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