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Тали для подъема грузов: что это?

Тали для подъема грузов: что это?

Тали для подъема грузов – это специальное оборудование, предназначенное для поднятия и перемещения тяжелых грузов на рабочих местах, на производстве, на складах и в других местах, где требуется поднять или опустить предметы.

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