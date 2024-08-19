Яна Гейман, опекун Графа:– Знакомьтесь, это Граф. Он подойдёт вам, если вы ищете верного друга, у вас есть семья, дети и вы живёте в квартире или загородном доме.
Умный Граф
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Яна Гейман, опекун Графа:– Знакомьтесь, это Граф. Он подойдёт вам, если вы ищете верного друга, у вас есть семья, дети и вы живёте в квартире или загородном доме.