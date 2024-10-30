В Indiana Jones and the Great Circle линейная история, но она позволит вам вернуться в преды...

В Indiana Jones and the Great Circle линейная история, но она позволит вам вернуться в предыдущие областиРазработчик Indiana Jones and the Great Circle из MachineGames поделился новыми подробностями об истории игры и структуре мира.
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