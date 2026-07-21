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В Серове подтоплено 136 домовладений, в ПВР переехали 17 человек

В Серове подтоплено 136 домовладений, в ПВР переехали 17 человек

Сегодня уровень воды в Киселевском водохранилище составил 113,7 м, что на 5 см меньше, чем вчера. Ситуация контролируемая, но в Серовском районе остаются подтопленными 136 домовладений, где проживает 269 человек, в том числе 55 детей, рассказал «ВКонтакте» мэр Серова Александр Вовяков.

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