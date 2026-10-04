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Джокович – судье на решение переиграть очко из-за изменившегося рекламного щита: «Это самое глупое решение, о котором я когда-либо слышал»

Новак Джокович и Александр Зверев поспорили во время четвертьфинала в Пекине. В первом сете при счете 1:0 Зверев подавал на то, чтобы подтвердить брейк.

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