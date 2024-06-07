10 июня состоится открытие магазина сети Пятёрочка на ул. Пионерской! Посетителей ждут увлекательная программа, интересные розыгрыши и аниматоры.
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10 июня состоится открытие магазина сети Пятёрочка на ул. Пионерской! Посетителей ждут увлекательная программа, интересные розыгрыши и аниматоры.