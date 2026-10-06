Бесплатный мастер-классе по аэробике пройдёт в Дмитровском

Хотите укрепить здоровье, подтянуть фигуру и просто отлично провести время под динамичную музыку? В Дмитровском районе, в библиотеке №30 во вторник, 6 октября пройдёт открытый урок по аэробике, где каждый сможет почувствовать ритм и зарядиться позитивом.