Бесплатный мастер-классе по аэробике пройдёт в Дмитровском

Хотите укрепить здоровье, подтянуть фигуру и просто отлично провести время под динамичную музыку? В Дмитровском районе, в библиотеке №30 во вторник, 6 октября пройдёт открытый урок по аэробике, где каждый сможет почувствовать ритм и зарядиться позитивом.
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