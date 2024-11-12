В больших городах больше риск стать гомосексуалистом, чем в колхозе, заявили в РПЦ

Фото: ТГ-канал Андрея Ткачева Важные новости России за неделю сообщают о том, что в крупных городах существует более высокий риск стать гомосексуалом по сравнению с сельскими районами, утверждают представители Русской Православной Церкви.
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