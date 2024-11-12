Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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В больших городах больше риск стать гомосексуалистом, чем в колхозе, заявили в РПЦ

В больших городах больше риск стать гомосексуалистом, чем в колхозе, заявили в РПЦ

Фото: ТГ-канал Андрея Ткачева Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в крупных городах существует более высокий риск стать гомосексуалом по сравнению с сельскими районами, утверждают представители Русской Православной Церкви.

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