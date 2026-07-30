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Царьград

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Соликамскбумпром задолжал 3,7 млрд рублей: арестованы автомобили

Соликамскбумпром задолжал 3,7 млрд рублей: арестованы автомобили

В Пермском крае продолжается взыскание долга с «Соликамскбумпром». Судебные приставы арестовали спецтехнику и три автомобиля общей стоимостью 42 млн рублей в рамках задолженностей предприятия, составляющих 3,7 млрд рублей.

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