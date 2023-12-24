Российские птицефабрики продают яйца нуждающейся Европе, а россиянам их предлагают «по цене Фаберже»: это вредительство?

Все в курсе про так называемый яичный кризис или яичный бум? Думаете, куры виноваты: устроили «забастовку» и решили взвинтить цены на свой товар? И, заметьте, эти «вредные куры» в курсе всех праздничных дней в нашем календаре: как только приближаются какие-то большие праздники, сразу яйца становятся «золотыми».