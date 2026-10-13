Euro NCAP начал оценивать автомобили по обновлённым протоколам безопасности 2026 года. В этот раз внимание экспертов сосредоточено не только на результатах испытаний, но и на том, насколько быстро и понятно водитель может воспользоваться основными функциями машины.
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