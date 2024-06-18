Президент России Путин: идея моста на Сахалин не забыта

На Дальнем Востоке нужно развивать инфраструктуру, идея моста на Сахалин не забыта. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Якутии.
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