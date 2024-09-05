"ПРИНЁС ПРОДУКТЫ И ПОТАЩИЛ В КРОВАТЬ": БАСТРЫКИН ПОСТАВИЛ ПОЛИЦИЮ ЛИЦОМ К ПРАВДЕ О МИГРАНТАХ

Lora Некрасова

По всей видимости у Колокольцева инвалидность по слуху и по зрению, он ничего не видит и не слышит. И у него в ведомстве всё " хорошо". Поэтому он остаётся на своём посту. У него, наверное, и по совести инвалидность. Иначе он бы сам подал в отставку.