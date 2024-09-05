"ПРИНЁС ПРОДУКТЫ И ПОТАЩИЛ В КРОВАТЬ": БАСТРЫКИН ПОСТАВИЛ ПОЛИЦИЮ ЛИЦОМ К ПРАВДЕ О МИГРАНТАХ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Lora Некрасова
По всей видимости у Колокольцева инвалидность по слуху и по зрению, он ничего не видит и не слышит. И у него в ведомстве всё &quot; хорошо&quot;. Поэтому он остаётся на своём посту. У него, наверное, и по совести инвалидность. Иначе он бы сам подал в отставку.
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Горыныч
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Семен Демин
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