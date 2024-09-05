ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Мигранты попутали берега: в Москве курьер пытался изнасиловать девушку-инвалида, которая заказала доставку продуктов.
"ПРИНЁС ПРОДУКТЫ И ПОТАЩИЛ В КРОВАТЬ": БАСТРЫКИН ПОСТАВИЛ ПОЛИЦИЮ ЛИЦОМ К ПРАВДЕ О МИГРАНТАХ
Комментарии
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Lora Некрасова
По всей видимости у Колокольцева инвалидность по слуху и по зрению, он ничего не видит и не слышит. И у него в ведомстве всё " хорошо". Поэтому он остаётся на своём посту. У него, наверное, и по совести инвалидность. Иначе он бы сам подал в отставку.
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1 час.
Горыныч
Интересно, а заместитель Всеволожского городского прокурора Татьяна Левиненок всё еще работает прокурором? Место её на нарах.
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49 мин.
Семен Демин
Колокольцева с его любовницами в погонах давно пора на свалку.
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34 мин.
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