Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Удалила Google с Android и что дальше шокирует даже профи.

Удалила Google с Android и что дальше шокирует даже профи.

Android — операционная система с душой, подаренная миру корпорацией Google. Миллионы смартфонов по всей России и миру работают именно на ней, тщательно интегрированной с сервисами и приложениями Google.

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