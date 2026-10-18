Челябинцы уступили в Иванове со счётом 1:2, пропустив два мяча в дебюте второго тайма от Абдулло Джебова и Александра Помалюка.
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