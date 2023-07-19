Жан Кособуцкий проведет бой с Эфе Аджагбой

Непобежденный боксер из Казахстана Жан Кособуцкий (19-0, 18 KO) сразится 26 августа с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO).
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