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Жан Кособуцкий проведет бой с Эфе Аджагбой

Непобежденный боксер ​​из Казахстана Жан Кособуцкий (19-0, 18 KO) сразится 26 августа с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO).

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