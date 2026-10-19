The Cook Political Report shifts Minnesota’s Senate race from Lean Democrat to Likely Democrat. “We’re skeptical of some public polling that has shown the race close, and Lt.
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