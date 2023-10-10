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«Я раскрылась»: как проект «Три аккорда» повлиял на творчество Аллы Рид

«Я раскрылась»: как проект «Три аккорда» повлиял на творчество Аллы Рид

Алла Рид назвала себя поющей драматической актрисой. О том, как музыкально-развлекательный проект «Три аккорда» повлиял на творчество исполнительницы, солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.

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