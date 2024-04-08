Доставка до морга подорожает в Новосибирске на 99 рублей

Платные услуги МУП «Похоронный Дом ИМИ» подорожают. На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект постановления об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые МУП города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ».
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