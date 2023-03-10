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Геннадий Головкин отказался от титула WBA

Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира по версии WBA, сообщает Prosports.kz. Казахстанец решил не участвовать в промоутерских торгах за бой с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой – в итоге кубинец без боя повышен до полноценного чемпиона.

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