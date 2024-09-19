Ирина пегова осуществила мечту – актриса побывала на запуске космического корабля на байконуре.

46-Летняя актриса прилетела в Казахстан на крупнейший в мире космодром, чтобы увидеть старт корабля “союз МС -26”, который доставил на международную космическую станцию (мкс) космонавтов роскосмоса Алексея овчинина и Ивана Вагнера и астронавта Nasa Дональда петтита.
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