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«Шансы «Спартака» на чемпионство – 65%, у «Зенита» – 35. «Спартак» должен стать гегемоном, мы уже убирали киевское «Динамо». Кавазашвили о Мир РПЛ

Анзор Кавазашвили считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство. Бывший вратарь московской команды оценил турнирные расклады в Мир РПЛ.

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