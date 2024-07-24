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Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом

Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высоко оценил увлажнитель воздуха, разработанный учеными из Сибири, способный функционировать на любой воде, включая обычную, а не только дистиллированную.

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