Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высоко оценил увлажнитель воздуха, разработанный учеными из Сибири, способный функционировать на любой воде, включая обычную, а не только дистиллированную.
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