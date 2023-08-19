Удар по Западной Украине 19 августа, в Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире прогремели взрывы Юлия СоколоваРоссийское информационное агентство РИА Новости сообщает о серии взрывов, о которых говорят украинские СМИ и властные структуры.