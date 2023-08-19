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Удар по Западной Украине 19 августа, в Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире прогремели взрывы

Удар по Западной Украине 19 августа, в Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире прогремели взрывы

Удар по Западной Украине 19 августа, в Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире прогремели взрывы Юлия СоколоваРоссийское информационное агентство РИА Новости сообщает о серии взрывов, о которых говорят украинские СМИ и властные структуры.

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