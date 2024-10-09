Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о публичных призывах к оправданию терроризма, распространении фейков о российской армии по мотивам вражды и национальной ненависти.
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