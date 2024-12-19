Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Слишком хорошо будет. Депутаты перестанут лоббистские денюшки получать, заплачут.«Владимир Владими...
  • ММ
    Интересно, депутаты заказывают в Думу курьерскую доставку? Может Затулин закажет чего у узбеков или таджиков? Или тот..."Мы почему-то бои...
  • Галина Скрипник
    Какая стратегия?... Какие манёвры?... По отношению к просроченному эти слова употреблять даже и не следует, так как о...Главный секрет Зе...

"Мы почему-то боимся": Баранец объяснил доступно, что делать после убийства генерала Кириллова

"Мы почему-то боимся": Баранец объяснил доступно, что делать после убийства генерала Кириллова

Мигранты из Средней Азии продолжают выполнять задания украинских спецслужб на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
А кто будет ужесточать контроль? МВД! Но у них нехватка кадров, и зарплата у них низкая. А из тех которые работают в этой сфере немало коррупционеров. Когда решение проблем зависело от милиции Сталин повышал их статус, зарплату, улучшал социалку. И дело решалось быстро.
Ответить
6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Бл..., нет слов. Уже слышать не возможно об этих мигрантах из ближнего зарубежья, преступность, терроризм в отношении граждан России. Их всех на выход из России за 24ч
Ответить
5 час.
М
ММ
Интересно, депутаты заказывают в Думу курьерскую доставку? Может Затулин закажет чего у узбеков или таджиков? Или тот, который говорил, что с мигрантами жить безопасно?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх