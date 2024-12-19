"Мы почему-то боимся": Баранец объяснил доступно, что делать после убийства генерала Кириллова

Михалыч А кто будет ужесточать контроль? МВД! Но у них нехватка кадров, и зарплата у них низкая. А из тех которые работают в этой сфере немало коррупционеров. Когда решение проблем зависело от милиции Сталин повышал их статус, зарплату, улучшал социалку. И дело решалось быстро.

СЕ Сергей ЕВ Бл..., нет слов. Уже слышать не возможно об этих мигрантах из ближнего зарубежья, преступность, терроризм в отношении граждан России. Их всех на выход из России за 24ч