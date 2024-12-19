"Мы почему-то боимся": Баранец объяснил доступно, что делать после убийства генерала Кириллова

Мигранты из Средней Азии продолжают выполнять задания украинских спецслужб на территории России.
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Комментарии
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Михалыч
А кто будет ужесточать контроль? МВД! Но у них нехватка кадров, и зарплата у них низкая. А из тех которые работают в этой сфере немало коррупционеров. Когда решение проблем зависело от милиции Сталин повышал их статус, зарплату, улучшал социалку. И дело решалось быстро.
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6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Бл..., нет слов. Уже слышать не возможно об этих мигрантах из ближнего зарубежья, преступность, терроризм в отношении граждан России. Их всех на выход из России за 24ч
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5 час.
М
ММ
Интересно, депутаты заказывают в Думу курьерскую доставку? Может Затулин закажет чего у узбеков или таджиков? Или тот, который говорил, что с мигрантами жить безопасно?
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2 час.
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