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Средства ПВО уничтожили над Калужской областью укропскую ракету С-200

Средства ПВО уничтожили над Калужской областью укропскую ракету С-200

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

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