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Царьград

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  • Владимир Черноморский
    А может пришло время психически ненормальных и невминяемых, запретить пускать в нашу страну и не придется сталкивать...Новые подробности...
  • Игорь
    Не, но он же, блять, эксперт, ему надо ж что-то базлать, а то денег не заплатят америкосыЭкономист предрёк...
  • Анатолий Страшко
    А вдруг он агент ФСБ. И выявляет всю сеть этих молекул. Помните операцию "Трест". Не всё так просто."Агенты-молекулы"...

Зеленский оказался "заперт" на Украине. Западные турне отменяются

Зеленский оказался "заперт" на Украине. Западные турне отменяются

Президент Украины оказался "заперт" внутри своей страны. Как отмечают инсайдеры, Владимир Зеленский опасается отправляться на Запад из-за того, что наступает кризис легитимности, а главный политический конкурент Валерий Залужный продолжает находиться в Киеве.

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