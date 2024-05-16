Зеленский оказался "заперт" на Украине. Западные турне отменяются

Президент Украины оказался "заперт" внутри своей страны. Как отмечают инсайдеры, Владимир Зеленский опасается отправляться на Запад из-за того, что наступает кризис легитимности, а главный политический конкурент Валерий Залужный продолжает находиться в Киеве.
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