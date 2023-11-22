Российский FPV‑дрон «Упырь» применяется уже на всех направлениях СВО

РИАМО - 22 ноя. Представитель предприятия-производителя российских FPV-дров «Упырь» заявил, что разработанный на Урале беспилотник начали применять на всех направлениях спецоперации на Украине, пишет ТАСС.
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