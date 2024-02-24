Американские учёные разработали омолаживающую диету

Учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили, что диета, имитирующая голодание, способствует замедлению процессов старения иммунной системы, улучшает чувствительность к инсулину и снижает жировые отложения в печени у людей, что сказывается на биологическом возрасте.