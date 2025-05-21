ТАСС: в Ереване антироссийские провокаторы перепутали Лаврова с главой МО Ирана

В Армении представители антироссийской маргинальной партии "За республику" ошибочно устроили "акцию протеста" против министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, приняв его кортеж за делегацию главы МИД России Сергея Лаврова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии