Боец ВС России: ЧВК США вывела с Курского направления основные силы

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что частная военная компания из США Forward Observation Group (FOG) вывела большинство своих боевиков с Курского направления в первую же неделю после вторжения ВСУ в российский регион, вернув чуть позже лишь небольшое число наёмников.