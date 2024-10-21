Боец ВС России: ЧВК США вывела с Курского направления основные силы

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что частная военная компания из США Forward Observation Group (FOG) вывела большинство своих боевиков с Курского направления в первую же неделю после вторжения ВСУ в российский регион, вернув чуть позже лишь небольшое число наёмников.
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