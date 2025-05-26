Юрист Соловьев: Долг по алиментам может помешать трудоустройству

Попадание россиянина в реестр должников по выплатам алиментов может негативно отразиться на его возможность устроиться на работу и получить кредит, так как работодатели и банки будут рассматривать этот список как ориентир.
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