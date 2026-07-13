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ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР – Минобороны

ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР – Минобороны

Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации подразделения 63‑й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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