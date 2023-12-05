В России могут запретить показ употребления алкоголя в фильмах

По словам депутата, под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя. В России могут запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения.
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