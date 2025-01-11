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Петербургский дневник

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Минтруд РФ предложил предоставлять оплачиваемые больничные самозанятым

Минтруд РФ предложил предоставлять оплачиваемые больничные самозанятым

При помощи механизма добровольного страхования Минтруд России предложил законопроект, согласно которому самозанятые граждане смогут получать больничный и выплаты по нему в случае временной нетрудоспособности, пишут «Известия».

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