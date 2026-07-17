ВСУ готовят Краматорск к уличным боям, российские войска всё ближе и ближе Российские войска подходят к Краматорску, украинская армия готовится к обороне города, сдава.
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ВСУ готовят Краматорск к уличным боям, российские войска всё ближе и ближе Российские войска подходят к Краматорску, украинская армия готовится к обороне города, сдава.
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