Steak Lovers
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Steak Lovers

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Молодая картошечка с лисичками: звучит просто, но вы точно попросите добавку

Молодая картошечка с лисичками: звучит просто, но вы точно попросите добавку

Простой, но изысканный рецепт, который мы предлагаем вам повторить, идеально сочетает в себе нежные лисички и хрустящую картошку, а добавление соленых огурчиков и ароматного чеснока придает блюду невероятный вкус.

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