В облцентре наградили победителей конкурса сочинений и рисунков

Его уже много лет проводят в регионе «Единая Россия» и «Боевое Братство». Тысячи ярких цветных рисунков – всем знакомые образы выводили на белых листах смоленских младшеклассники, а ребята постарше свои мысли и чувства выражали в форме сочинений.