В облцентре наградили победителей конкурса сочинений и рисунков

Его уже много лет проводят в регионе «Единая Россия» и «Боевое Братство». Тысячи ярких цветных рисунков – всем знакомые образы выводили на белых листах смоленских младшеклассники, а ребята постарше свои мысли и чувства выражали в форме сочинений.
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