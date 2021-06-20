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Сергей БАЛТАЧА: Создается впечатление, что сборная России - очень старая команда

Сергей БАЛТАЧА: Создается впечатление, что сборная России - очень старая команда

Экс-защитник сборной СССР и киевского «Динамо» - о британском дерби и постсоветских сборных Среди матчей Евро-2020 особняком стоит поединок между сборными Англии и Шотландии.

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