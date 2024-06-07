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Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS

Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS

На площадке проходящей в Берлине выставки ILA 2024 европейская компания MBDA впервые представила боевую систему, предназначенную для оснащения многоцелевого самолета FCAS «нового поколения», который разрабатывается в настоящее время Германией, Францией и Испанией.

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