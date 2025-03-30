Врач Заоева назвала неочевидную причину проблем со слухом. Она не в ушах

Еще во времена пандемии ученые и врачи не раз говорили, что самый запоминающийся симптом новой коронавирусной инфекции — потеря обоняния — может также указывать на проблемы с работой мозга, а именно быть ранним симптомом болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции.